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МИД дал рекомендации из-за коронавируса

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Украинцев призывают не посещать страны и регионы, охваченные коронавирусом, который распространился уже на 101 страну.
МИД дал рекомендации из-за коронавируса

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19. Об этом говорится на сайте ведомства.

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В министерстве подчеркнули, что гражданам Украины, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных заболеванием регионов.

Также МИД советует сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на вебресурсе “Друг“ и следить за рекомендациями относительно ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте ведомства.

“В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновение угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную “горячую линию“ МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта - cons_or@mfa.gov.ua“, - говорится в сообщении.

Также в МИД настаивают на необходимости придерживаться рекомендаций ВОЗ и органов здравоохранения Украины. 

По последним данным, коронавирус зафиксирован в 101 стране, в том числе один случай в Украине. Количество больных коронавирусом превысило 110 тысяч человек, около 62 тысяч из которых вылечились, почти 3800 - умерли.

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Теги: вирусы, МИД Украины, украинцы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
askjhl    09.03.2020, 10:26
Оценка:  -2
askjhl
"Украинцев призывают не посещать страны" а как же им выживать?
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