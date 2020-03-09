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В Херсоне депутатам к 8 марта спели песню Смаженый кабанчик

Комментариев: 2
Певца, который выступил в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

В Херсонском областном совете в минувшую пятницу состоялся концерт, посвященный празднованию Международного женского дня 8 марта. Для депутатов спела группа "Степ", которая исполнила известную песню "Жареный кабанчик". Соответствующее видео обнародовала в понедельник, 9 марта, пользователь Facebook Марина Хромых со ссылкой на телеграм-канал Политика.Ks.

Отметим, что певца, который выступил в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы. Они исполняли зажигательный танец.

Местный журналист Сергей Никитенко написал в комментариях под постом Хромых, что в первом ряду сидели заместители председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, Вадим Чабан и Светлана Чепига, а во втором ряду он узнал сотрудницу облсовета Татьяну Гасаненко.

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Теги: Херсон, видео, танцы, песня, стриптиз, группа, облсовет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    09.03.2020, 16:53
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Это связано жестко -
Хоть в учебник впиши:
Ожирение мозга
С дистрофией души.
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 16:50
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
"Село и люди"
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