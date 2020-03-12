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Чиновники министерства требовали $75 тысяч за должность – прокуратура

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Четыре чиновника требовали взятку за назначение на должность руководителя государственного предприятия.
Чиновников задержали при передаче $20 тысяч взятки
Чиновников задержали при передаче $20 тысяч взятки
пресс-центр Нацполиции

В Кировоградской области разоблачили группу лиц, которая, требовала от жителя области $75 тысяч за назначение его директором одного из государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 12 марта.

По мнению следствия, в состав группы входили должностные лица одного из министерств Украины.

По данным следствия, группа лиц также требовала от указанного мужчины $1 млн за предоставление возможности, после назначения его на должность директора, в дальнейшем осуществлять хозяйственную деятельность по обработке сельскохозяйственных земель предприятия площадью более 3 тысяч га.

Прокуратура Кировоградской области совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили лиц при передаче части денежных средств - $20 тысяч. Четырех злоумышленников задержали.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске главный инженер предприятия попался на взятке.
 
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Теги: Генпрокуратура, коррупция, взятка, прокуратура, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, должность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    12.03.2020, 21:38
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
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