Чиновники министерства требовали $75 тысяч за должность – прокуратура

Четыре чиновника требовали взятку за назначение на должность руководителя государственного предприятия.

В Кировоградской области разоблачили группу лиц, которая, требовала от жителя области $75 тысяч за назначение его директором одного из государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 12 марта.

По мнению следствия, в состав группы входили должностные лица одного из министерств Украины.

По данным следствия, группа лиц также требовала от указанного мужчины $1 млн за предоставление возможности, после назначения его на должность директора, в дальнейшем осуществлять хозяйственную деятельность по обработке сельскохозяйственных земель предприятия площадью более 3 тысяч га.

Прокуратура Кировоградской области совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили лиц при передаче части денежных средств - $20 тысяч. Четырех злоумышленников задержали.