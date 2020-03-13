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Жительница Радомышля могла заразиться коронавирусом после поцелуя иконы

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Женщина посещала музей, в котором были туристы из Италии.
Замок-музей "Радомышль"
Замок-музей "Радомышль"
Фото из открытых источников

70-летняя жительница Радомышля Житомирской области могла заразиться коронавирусом после экскурсии в местном замке-музее "Радомышль" 3 марта, где она поцеловала иконы. Об этом пишет издание Depo, со ссылкой на свои источники в Житомирской обладминистрации.

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"За полторы недели до визита больного в музей "Радомысль" в этом музее находилась группа туристов из Италии. Они также целовали там иконы. Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль. И опасность очень велика, поскольку через пять дней после появления симптомов заболевания эта женщина была в церкви Радомышль. И там целовала иконы", - рассказал сотрудник Житомирской ОГА.

После появления синдромов коронавируса, женщина посетила церковь в Перемышле. 

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"8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - сообщил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов. 

По его словам, власти работают над тем, чтобы идентифицировать людей, которые в тот день были в храме.

Напомним, у мужчины в Полтаве подозревают коронавирус.

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Теги: Коронавирус, Коронавирус в Украине, икона
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    13.03.2020, 15:59
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Как дети малые! Ей Богу!
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