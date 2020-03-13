Жительница Радомышля могла заразиться коронавирусом после поцелуя иконы

Женщина посещала музей, в котором были туристы из Италии.

70-летняя жительница Радомышля Житомирской области могла заразиться коронавирусом после экскурсии в местном замке-музее "Радомышль" 3 марта, где она поцеловала иконы. Об этом пишет издание Depo, со ссылкой на свои источники в Житомирской обладминистрации.

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"За полторы недели до визита больного в музей "Радомысль" в этом музее находилась группа туристов из Италии. Они также целовали там иконы. Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль. И опасность очень велика, поскольку через пять дней после появления симптомов заболевания эта женщина была в церкви Радомышль. И там целовала иконы", - рассказал сотрудник Житомирской ОГА.



После появления синдромов коронавируса, женщина посетила церковь в Перемышле.

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"8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - сообщил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.



По его словам, власти работают над тем, чтобы идентифицировать людей, которые в тот день были в храме.



Напомним, у мужчины в Полтаве подозревают коронавирус.

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