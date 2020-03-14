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Украина эвакуирует своих граждан из Италии

Комментариев: 2
Правительство готовится к эвакуации.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/airportboryspil

Кабинет министров на внеочередном заседании, которое состоялось из-за коронавируса, принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии. Правительство поручило обеспечить их неотложную эвакуацию Министерству инфраструктуры.

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Об этом сообщает Урядовий портал.

Отмечается, что Министерство инфраструктуры должно провести экстренную эвакуацию украинцев из Италии совместно с Минздравом, МИД и МВД.

Также даны указания таможенной и пограничной службе. В частности, Государственная таможенная служба должна оперативно оформить погрузку членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

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Пограничники должны обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Известно, что на консульском учете в Италии находятся около 15 тысяч украинцев. Между тем, постоянно живут и работают в Италии несколько сотен тысяч граждан Украины.

Напомним, Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса. Премьер проводит экстренное заседание правительства.

 

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Теги: коронавирус, Италия, эвакуация
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Комментариев (3)
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Предаторр    14.03.2020, 16:52
Оценка:  0
Предаторр
Дебилы епучие!Все 15000 изолируете?Или все"несколько сотен"?Италия признана эпицентром коронавируса,а вы,тупые выблядки,лезете в самый эпицентр с голой жoпой и пустыми карманами.Те,кого вы привезёте из Италии массово принесут эту заразу в Украину и все смерти будут на вашей совести,мрази!
Anvla    14.03.2020, 16:39
Оценка:  +2
Anvla
Дурнее и придумать нельзя ничего, это уже зрада или как??? Ещё ждём подвигов чиновников....
Нормальные страны закрыли полностью границу для всех
callsoul    14.03.2020, 16:19
Оценка:  +1
callsoul
Зачем эти лишние телодвижения, на территории Италии про них заботится Италия как и на территории Украины про италианцев должна заботится Украина.
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