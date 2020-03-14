Украина эвакуирует своих граждан из Италии

Правительство готовится к эвакуации.

Кабинет министров на внеочередном заседании, которое состоялось из-за коронавируса, принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии. Правительство поручило обеспечить их неотложную эвакуацию Министерству инфраструктуры.

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Об этом сообщает Урядовий портал.

Отмечается, что Министерство инфраструктуры должно провести экстренную эвакуацию украинцев из Италии совместно с Минздравом, МИД и МВД.

Также даны указания таможенной и пограничной службе. В частности, Государственная таможенная служба должна оперативно оформить погрузку членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

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Пограничники должны обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Известно, что на консульском учете в Италии находятся около 15 тысяч украинцев. Между тем, постоянно живут и работают в Италии несколько сотен тысяч граждан Украины.

Напомним, Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса. Премьер проводит экстренное заседание правительства.

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