Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал внеочередное заседание Кабинета министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
Отмечается, что закрытое заседание Кабмина началось в 12:00 в субботу, 14 марта.
Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже без желания быть открытыми, есть процедуры, которые мы должны придерживаться. Сразу хочу отметить, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил президент Украины Владимир Зеленский, - говорится в сообщении.
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Пресс-служба Шмыгаля также опубликовала повестку дня для сегодняшнего заседания Кабмина.
Планируется обсудить следующие вопросы:
- закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;
- прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;
- закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;
- финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. Тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу МЗ;
- обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
- стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
- выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
- обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
- введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.
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