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Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса

Комментариев: 5
Премьер проводит экстренное заседание правительства.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал внеочередное заседание Кабинета министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Отмечается, что закрытое заседание Кабмина началось в 12:00 в субботу, 14 марта.

Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже без желания быть открытыми, есть процедуры, которые мы должны придерживаться. Сразу хочу отметить, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил президент Украины Владимир Зеленский, - говорится в сообщении.

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Пресс-служба Шмыгаля также опубликовала повестку дня для сегодняшнего заседания Кабмина.

Планируется обсудить следующие вопросы:

  • закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;
  • прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;
  • закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;
  • финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. Тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу МЗ;
  • обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
  • стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
  • выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
  • обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
  • введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Напомним, в Украине коронавирус впервые заподозрили у детей. Появились свежие данные.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Кабмин, Шмыгаль
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Комментариев (5)
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ПродувКротов    14.03.2020, 13:46
Оценка:  +21
ПродувКротов
Основная тема заседания будет - как срочно дать воду в Крым российским оккупантам под прикрытием карантина.
navigator2    14.03.2020, 13:52
Оценка:  +21
navigator2
мене більш цікавить як справи в дирке, там ж з медециною повна Ж.
ПродувКротов    14.03.2020, 13:57
Оценка:  +20
ПродувКротов
В ОРДЛО медицина приказала всем долго жить. Там и военно-полевая медпомощь не сильно развита. Кремлевские фашистики понавыпускали очень много танков и пушек, а про военные госпиталя не позаботились совсем. Именно поэтому среди ихтамнетов такая большая смертность.
БРОКЕР2020    14.03.2020, 14:04
Оценка:  +19
БРОКЕР2020
так на крыму тоже с медициной полная ордынская ж0па - половина уехали в УКРАИНУ, половина на каганат
ПродувКротов    14.03.2020, 14:22
Оценка:  +17
ПродувКротов
В оокупированном рассейскими фашистами Крыму оккупаныт вывезли все томографы на россию. Один вроде в Симферополе остался , да и то не факт
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