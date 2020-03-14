Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса

Премьер проводит экстренное заседание правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал внеочередное заседание Кабинета министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Отмечается, что закрытое заседание Кабмина началось в 12:00 в субботу, 14 марта.

Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже без желания быть открытыми, есть процедуры, которые мы должны придерживаться. Сразу хочу отметить, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил президент Украины Владимир Зеленский, - говорится в сообщении.

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Пресс-служба Шмыгаля также опубликовала повестку дня для сегодняшнего заседания Кабмина.

Планируется обсудить следующие вопросы:

закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;

прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;

закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;

финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. Тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу МЗ;

обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;

стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;

выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;

обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;

введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Напомним, в Украине коронавирус впервые заподозрили у детей. Появились свежие данные.

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