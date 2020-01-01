Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский дипломат за границей заразился COVID-19

Комментариев: 0
Зарубежные украинские дипучреждения для предотвращения распространения COID-19 неделю будут работать дистанционно.
Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом
Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом
glavred.info

Коронавирусом заразился украинский дипломат, который работает за границей. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 14 марта.

"Зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - заявил Кулеба.

Зарубежные дипучреждения с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленные обработки запросов граждан.

Дипломатические учреждения продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет только о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переходе на онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для нее есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - добавил глава МИД.

Напомним, что ранее супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом. Теперь канадский премьер находится в самоизоляции, хотя у него и не обнаружили COVID-19.

Также сообщалось, что мэр Маями заразился COVID-19 после встречи с президентом Бразилии. Между тем сам президент Болсонару отрицает, что болен коронавирусом. Перед встречей с мэром Маями президент Бразилии также общался с Дональдом Трампом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Дипломатия, дипломат, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь