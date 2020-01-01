Украинский дипломат за границей заразился COVID-19

Зарубежные украинские дипучреждения для предотвращения распространения COID-19 неделю будут работать дистанционно.

Коронавирусом заразился украинский дипломат, который работает за границей. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 14 марта.

"Зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - заявил Кулеба.

Зарубежные дипучреждения с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленные обработки запросов граждан.

Дипломатические учреждения продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет только о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переходе на онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для нее есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - добавил глава МИД.

Напомним, что ранее супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом. Теперь канадский премьер находится в самоизоляции, хотя у него и не обнаружили COVID-19.

Также сообщалось, что мэр Маями заразился COVID-19 после встречи с президентом Бразилии. Между тем сам президент Болсонару отрицает, что болен коронавирусом. Перед встречей с мэром Маями президент Бразилии также общался с Дональдом Трампом.

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