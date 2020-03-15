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COVID-19: Миздрав запустит смс-рассылку

Комментариев: 1
Минздрав поручил Минцифры и Мининфраструктуры запустить рассылку СМС-сообщений украинцам о коронавирусе.
Украинцам будут присылать рассылку о коронавирусе
Украинцам будут присылать рассылку о коронавирусе
Betanews
 
Министерство здравоохранения Украины анонсировало смс-рассылку украинцам о мерах борьбы с коронавирусом, говорится в пресс-центре ведомства.
 
Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.
 
"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.
 
Заниматся смс-рассылкой поручили Министерству цифровой трансформации и Министерству инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.
 
Напомним, украинцы массово приходят в стационары сдавать тесты на коронавирус.
 
Как сообщалось, 13 марта в Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя женщина.

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Теги: Минздрав, СМС, Коронавирус, Диджитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПродувКротов    15.03.2020, 11:28
Оценка:  +2
ПродувКротов
Будут рассылки делать - как хоронить умерших . Ничего другого от этого клоунского министра ждать нельзя.
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