COVID-19: Миздрав запустит смс-рассылку

Минздрав поручил Минцифры и Мининфраструктуры запустить рассылку СМС-сообщений украинцам о коронавирусе.

Украинцам будут присылать рассылку о коронавирусе Betanews

Министерство здравоохранения Украины анонсировало смс-рассылку украинцам о мерах борьбы с коронавирусом, говорится в пресс-центре ведомства.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Заниматся смс-рассылкой поручили Министерству цифровой трансформации и Министерству инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Как сообщалось, 13 марта в Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя женщина.

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