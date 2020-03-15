Из-за карантина украинцам запретили жениться

Правда, те, кто успел подать заявку до 13 марта, всё же смогут заключить брак.

В связи с введением в Украине карантина из-за угрозы распространения коронавируса, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния ограничили прием граждан.

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Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, в период карантина браки будут регистрировать на основании только тех заявлений, которые были поданы до 13 марта.

Кроме того, непосредственный прием граждан также будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при подзахоронении.

Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенная на указанный период, будет проводиться на общих основаниях, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинцы могут получить консультацию или подать документы, необходимые для государственной регистрации актов гражданского состояния, онлайн с помощью веб-портала “Обращения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния“.

Кроме того, в РАГСах работают телефонные “горячие линии“, по которым можно получить квалифицированную юридическую помощь, добавили в ведомстве.

Напомним, Минздрав предлагает закрыть все кафе и рестораны. Сейчас эту идею рассматривают в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.

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