Рада отменила заседание из-за коронавируса

Депутаты будут работать в комитетах.

Верховная Рада Украины до 3 апреля будет работать в комитетах из-за введенного в стране карантина. Все запланированные раньше пленарные заседания отменены.

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Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков ходе заседания согласительного совета ВР, передает Обозреватель.

Касательно графика работы Верховной Рады: Рада не закрывается, она продолжает работать, однако мы изменяем очередность проведения пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. У меня был разговор с нашими коллегами с разных депутатских фракций и групп - все это предложение поддержали", - сообщил спикер.

Разумков отметил, что во вторник, 17 марта, Верховная Рада проведет лишь внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта по борьбе с коронавирусом.

Я выступаю с инициативой провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10 утра, - заявила вице-спикер Елена Кондратюк.

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К слову, с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля должны были состояться недели пленарных заседаний, с 23 по 27 марта депутаты должны были работать с избирателями. Согласно измененному плану работы парламента, с 23 марта по 3 апреля народные депутаты будут работать в своих комитетах.

Напомним, больной коронавирусом рассказал о страхе и симптомах болезни. Британец отметил, что не хотел бы снова инфицироваться.

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