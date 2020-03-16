В Институте нацпамяти предлагают провести время с пользой, а именно заняться изучением истории Украины.

В Институте нацпамяти рассказали, что делать во время карантина Институт нацпамяти / Facebook

В Институте нацпамяти рассказали, как не заразиться коронавирусом и чем заняться на карантине. В Институте напомнили украинцам, что нужно минимизировать общение, часто мыть рыки и пользоваться антисептиками. Об этом сообщает пресс-служба.

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Также в Институте поделились рекомендациями международной организации CDC. Они советуют регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.

“А мы подготовили подборку материалов, которая поможет полезно провести время на период карантина и ограничения массовых мероприятий“ - говорится в сообщении Института.

Чем заняться во время карантина: Советы Института нацпамяти:

по ссылке можно найти все книги, изданные Украинским институтом национальной памяти, в электронном формате и загрузить ту, которую больше всего хочется почитать;

32 выставки Института можно посмотреть онлайн здесь;

6 выпусков программы “ИстФакт“ и другой интересный видеоконтент на YouTube-канале Института.

Главное, помните: в турбулентные времена важное сохранять спокойствие и быть человечными!

Ранее сообщалось о том, что в Украине подтверждены еще два случая коронавируса.

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