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В Институте нацпамяти рассказали, что делать во время карантина

Комментариев: 3
В Институте нацпамяти предлагают провести время с пользой, а именно заняться изучением истории Украины.
В Институте нацпамяти рассказали, что делать во время карантина
В Институте нацпамяти рассказали, что делать во время карантина
Институт нацпамяти / Facebook

В Институте нацпамяти рассказали, как не заразиться коронавирусом и чем заняться на карантине. В Институте напомнили украинцам, что нужно минимизировать общение, часто мыть рыки и пользоваться антисептиками. Об этом сообщает пресс-служба. 

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Также в Институте поделились рекомендациями международной организации CDC. Они советуют регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки. 

“А мы подготовили подборку материалов, которая поможет полезно провести время на период карантина и ограничения массовых мероприятий“ - говорится в сообщении Института.

Чем заняться во время карантина: Советы Института нацпамяти:

  • по ссылке можно найти все книги, изданные Украинским институтом национальной памяти, в электронном формате и загрузить ту, которую больше всего хочется почитать;
  • 32 выставки Института можно посмотреть онлайн здесь;
  • 6 выпусков программы “ИстФакт“ и другой интересный видеоконтент на YouTube-канале Института.

Главное, помните: в турбулентные времена важное сохранять спокойствие и быть человечными!

Ранее сообщалось о том, что в Украине подтверждены еще два случая коронавируса.

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Теги: коронавирус, Карантин, Институт национальной памяти
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Комментариев (3)
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Teetotaler    16.03.2020, 15:38
Оценка:  0
Teetotaler
Какую из версий истории предлагается изучать?)))
andy55524    16.03.2020, 14:55
Оценка:  -3
andy55524
вот скажите, как можно смотреть на ипало вятровича, без тревоги? Это же дебил с Большой буквы. Он пробовал лечиться?
Кайдаш    16.03.2020, 14:33
Оценка:  +11
Кайдаш
Ибанько, подай патроны.... А деньги зарабатывать как???
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