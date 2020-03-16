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В Харькове пенсионеры устроили давку за бесплатными масками

Комментариев: 2
Вопреки всем карантинным правилам под горсоветом собрали толпу из пенсионеров.
В Харькове устроили сомнительную акцию
В Харькове устроили сомнительную акцию
кадр из видео

В Харькове бывший депутат горсовета устроил под зданием мэрии раздачу бесплатных медицинских масок, за которыми быстро выстроилась огромная очередь из пенсионеров. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Харьков 1654“.

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На кадрах видео огромный “хвост“ очереди, в которой собралось очень много харьковчан. Хотя медики и предупреждают людей, чтобы те старались на улице держать дистанцию, на видео видно, как плотно стоящие друг к другу люди тянутся за бесплатными масками.

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Под этим постом интернет-пользователи оставили массу комментариев, обращая внимание на то, что “подхватить“ инфекцию в такой очереди — проще простого. Тем более, что очередь состоит преимущественно из людей группы особого риска – пенсионеров.

facebook.com/kharkiv1654/

facebook.com/kharkiv1654/

facebook.com/kharkiv1654/

Напомним, в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

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Теги: коронавирус, Харьков, карантин, пенсионеры, маски
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Комментариев (2)
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Негорро    16.03.2020, 15:44
Оценка:  -1
Негорро
Как в Ивропи,аднака!))))))))))
dimasvetik    16.03.2020, 15:30
Оценка:  -1
dimasvetik
решили поправить пенсионную дыру в бюджете :/
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