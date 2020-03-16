В Харькове пенсионеры устроили давку за бесплатными масками

Вопреки всем карантинным правилам под горсоветом собрали толпу из пенсионеров.

В Харькове бывший депутат горсовета устроил под зданием мэрии раздачу бесплатных медицинских масок, за которыми быстро выстроилась огромная очередь из пенсионеров. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Харьков 1654“.

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На кадрах видео огромный “хвост“ очереди, в которой собралось очень много харьковчан. Хотя медики и предупреждают людей, чтобы те старались на улице держать дистанцию, на видео видно, как плотно стоящие друг к другу люди тянутся за бесплатными масками.

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Под этим постом интернет-пользователи оставили массу комментариев, обращая внимание на то, что “подхватить“ инфекцию в такой очереди — проще простого. Тем более, что очередь состоит преимущественно из людей группы особого риска – пенсионеров.

facebook.com/kharkiv1654/

facebook.com/kharkiv1654/

facebook.com/kharkiv1654/

Напомним, в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

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