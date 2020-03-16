Зеленский собрал олигархов у себя в офисе

Президент Украины провел встречу с крупным бизнесом для помощи во время борьбы с распространением коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 16 марта.

На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, сейчас стоят перед страной.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь Украинский", - отметил Зеленский.

Бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

По информации программы Схемы: коррупция в деталях, на встрече присудствовал Ринат Ахметов, владельц холдинга DCH Александр Ярославский и основатель холдинга Кернел Групп Андрей Веревской. За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский.

Также РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает, что Зеленский из-за ситуации с коронавирусом будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения.

"Но он также рассматривал этот вопрос в пятницу и в субботу. И не ввел пока…Офис президента с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19. Ежедневно проводятся совещания с собранием министров, секретаря СНБО, работников Офиса для решения неотложных вопросов", - отметил собеседник.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский созвал "слуг народа" на заседание. Начало заседания было запланировано на 19:30 понедельника.

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