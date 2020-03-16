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Зеленский собрал олигархов у себя в офисе

Комментариев: 6
Президент Украины провел встречу с крупным бизнесом для помощи во время борьбы с распространением коронавируса.
Зеленский собрал олигархов на Банковой
Зеленский собрал олигархов на Банковой
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 16 марта.

На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, сейчас стоят перед страной.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь Украинский", - отметил Зеленский.

Бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

По информации программы Схемы: коррупция в деталях, на встрече присудствовал Ринат Ахметов, владельц холдинга DCH Александр Ярославский и основатель холдинга Кернел Групп Андрей Веревской. За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский.

Также РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает, что Зеленский из-за ситуации с коронавирусом будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения.

"Но он также рассматривал этот вопрос в пятницу и в субботу. И не ввел пока…Офис президента с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19. Ежедневно проводятся совещания с собранием министров, секретаря СНБО, работников Офиса для решения неотложных вопросов", - отметил собеседник.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский созвал "слуг народа" на заседание. Начало заседания было запланировано на 19:30 понедельника.

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Теги: СМИ, олигархи, Владимир Зеленский, Коронавирус, украинские олигархи, Офис президента, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ЗаелоПластинку    16.03.2020, 21:43
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
Путин-Xyйло    16.03.2020, 21:41
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Зеля созвал "РНБО", настоящее!
ПродувКротов    16.03.2020, 21:23
Оценка:  +6
ПродувКротов
Я почти уверен, что дядя Беня за свои деньги дверь в какой нибудь больнице покрасит. На большее рассчитывать не приходится.
drozdikus    16.03.2020, 21:28
Оценка:  -4
drozdikus
Овца
Петя много покрасил? Если бы ты ущербноя хоть день поработала в петиной компании то поняла бы что это два сапога пары.. Но ты и раб. Это анонимы
Путин-Xyйло    16.03.2020, 21:37
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
drozdikus Мушка дроЗефила разбушевалась Любимое чмо Зеленое обидели или его хозяев олигархов, особенно Беню?!
Брюква_и_Клюква    16.03.2020, 21:13
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
МВФ четко сказал: никаких олигархов. Но, видимо, Нелох слеп, глух и глуп.
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