Зеленский: В Украину доставят миллион быстрых тестов на COVID-19

По словам президента, ситуация с COVID-19 в Украине контролируемая.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине. По словам Зеленского, на текущий момент ситуация не критическая, а статистика лучше по сравнению с другими странами.

Читай также: Зеленский инициировал переговоры с МВФ о финансовой помощи

“У нас лучше статистика. К сожалению, одна женщина из Житомирской области умерла из-за коронавируса. Зафиксированы 4 случая заболевания в Черновицкой области. Все больные находятся в больницах. Есть хорошая новость: у одного человека анализ показал негативный результат. Подтвердившаяся через два дня информация будет свидетельствовать о том, что он выздоровел“ - Владимир Зеленский.

Есть два случая заражения в Киеве. Люди находятся в больницах. Мы боремся и делаем все, что можем - президент

Читай также: Зеленский может ввести чрезвычайное положение - СМИ

Владимир Зеленский рассказал о том, что власти договорились о быстрых тестах для выявления COVID-19. Их доставят в субботу из Китая. Стоимость - 80 миллионов долларов.

В Украину поставят миллион тестов. В первую очередь тесты передадут на передовую - Зеленский

Ранее Зеленский попросил Кабмин остановить метро и междугородние автобусы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.