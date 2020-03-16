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Зеленский: В Украину доставят миллион быстрых тестов на COVID-19

Комментариев: 1
По словам президента, ситуация с COVID-19 в Украине контролируемая.
Зеленский: В Украину доставят миллион быстрых тестов на COVID-19
Зеленский: В Украину доставят миллион быстрых тестов на COVID-19
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине. По словам Зеленского, на текущий момент ситуация не критическая, а статистика лучше по сравнению с другими странами. 

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“У нас лучше статистика. К сожалению, одна женщина из Житомирской области умерла из-за коронавируса. Зафиксированы 4 случая заболевания в Черновицкой области. Все больные находятся в больницах. Есть хорошая новость: у одного человека анализ показал негативный результат. Подтвердившаяся через два дня информация будет свидетельствовать о том, что он выздоровел“ - Владимир Зеленский. 

Есть два случая заражения в Киеве. Люди находятся в больницах. Мы боремся и делаем все, что можем - президент

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Владимир Зеленский рассказал о том, что власти договорились о быстрых тестах для выявления COVID-19. Их доставят в субботу из Китая. Стоимость - 80 миллионов долларов. 

В Украину поставят миллион тестов. В первую очередь тесты передадут на передовую - Зеленский

Ранее Зеленский попросил Кабмин остановить метро и междугородние автобусы.

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Теги: Владимир Зеленский, коронавирус, Украина
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    16.03.2020, 23:17
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А почему никто не пишет, что НЕБАРЫГА наживается на пандемии? (Если у кого-то плохо с мозгами - это сарказм).
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