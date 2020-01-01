Зеленский рассказал о встрече с олигархами

Президент Украины попросил у представителей крупного бизнеса помощь в виде 12-13 млрд гривен.

Во время встречи с представителями крупного бизнеса, которая прошла в Офисе президента вечером 16 марта, Владимир Зеленский попросил у них 12 млрд гривен. Об этом глава государства сообщил в эфире канала ICTV.

"Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12-13 млрд гривен. Нам нужна их помощь", - рассказал Зеленский.

"Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма (глава компании Alibaba Group, - ред.) - он нам помог, профинансировав 80 миллионов долларов. И благодаря ему и господину Ярославскому (Александр Ярославский – украинский бизнесмен, - ред.). - тоже хотим его поблагодарить - в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Зеленский уточнил, что тестов хватит на миллион человек.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу на Банковой с представителями крупного бизнеса по проблеме противодействия коронавируса. Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, масок и дезинфицирующих средств.

На встрече присутствовал Ринат Ахметов, владельц холдинга DCH Александр Ярославский и основатель холдинга Кернел Групп Андрей Веревской. За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский.

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