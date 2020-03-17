И.о. генпрокурора Чумак ушел в отставку после назначения Венедиктовой

В ГПУ новые кадровые перестановки.

Заместитель генерального прокурора, который временно исполнял обязанности главы ГПУ, Виктор Чумак написал заявление об увольнении с должности после того, как Верховная Рада утвердила Ирину Венедиктову генпрокурором Украины.

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Об этом Чумак написал на своей странице в Facebook.

Чумак оставил публичное благодарственное послание прежнему руководителю Руслану Рябошапке.

Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тем, кто в нас верил и нас поддерживал, - лаконично написал Чумак.

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Также он опубликовал фото своего заявления об увольнении.

Заявление об увольнении facebook.com/vik.chumak

Напомним, Рада назначила Венедиктову генпрокурором. Перед этим Ирина Венедиктова была исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.

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