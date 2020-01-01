Суд отправил в СИЗО чемпионку, насмерть сбившую пешехода в Николаеве

25-летняя чемпионка Украины по легкой атлетике подозревается в смертельном ДТП.

В понедельник, 16 марта, в Центральном районном суде Николаева избрали меру пресечения 25-летней подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Николаеве. Об этом пишет издание “Факты“.

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Вечером 13 марта автомобиль Mitsubishi под ее управлением сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 32-летнюю беременную женщину и врезался во впереди идущее авто. Потерпевшая погибла на месте.

Как выяснилось, виновница ДТП — мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка Украины среди юниоров 2013 года, в настоящее время занимающаяся модельным бизнесом.

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Водительского удостоверения она при себе не имела, и, как выяснилось, прав на вождение у нее нет вообще. Владельцем же самого автомобиля является ее бойфренд.

Ольга Л. признала свою вину и раскаялась, сообщив, что ее авто шло с допустимой в городе скоростью 50 км/ч и она не заметила пешехода из-за впереди идущей машины. Выяснилось, что она еще в 2017 году прошла курсы вождения, но водительские права не получила. Два ее адвоката просили в качестве меры пресечения для подзащитной домашний арест.

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Сторона обвинения заявила, что имеются риски того, что подозреваемая может скрываться от правосудия и оказывать влияние на свидетелей и потерпевшую сторону, и ходатайствовала о взятии ее под стражу.

В итоге суд удовлетворил это ходатайство и отправил подозреваемую в СИЗО на 60 суток. Если вина будет доказана, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Момент ДТП. 18+

Дебаты в суде при избрании меры пресечения подозреваемой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что за рулем автомобиля, который в Николаеве насмерть сбил беременную женщину-пешехода, была чемпионка Украины по легкой атлетике Ольга Ладыга.

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