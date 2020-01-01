Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

7 больных, 42 подозрения: данные о коронавирусе в Украине

Комментариев: 0
Появились обновленные данные.
Появились новые данные
Появились новые данные
t.me/COVID19_Ukraine

По состоянию на утро вторника, 17 марта, в Украине зафиксированы 42 подозрения на заражение смертельным коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 140 сообщений о подозрении на Covid-19.

Читай также: Приднестровье ввело чрезвычайное положение из-за вируса COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на Телеграм-канале "Коронавирус инфо".

Известно, что с начала текущего года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом. Из них 7 были подтверждены лабораторно (четыре - в Черновицкой области, два - в Киевской и один, летальный, - в Житомирской). Еще 89 тестирования - показали отрицательный результат. 42 случая исследуются. 

С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекциию Covid-19. В мире было зарегистрировано 182 406 случая заболевания Covid-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев в 150 странах/ территориях/ регионах, - сказано в сообщении.

Читай также: Борьба с COVID-19: в Китае заявили о наличии восьми вакцин

Напомним, нардепы установили штрафы за нарушение карантина. Штрафовать будут украинцев, которые нарушили условия обсервации или карантина.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус в Украине, коронавирус, вирус, болезнь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь