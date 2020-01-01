7 больных, 42 подозрения: данные о коронавирусе в Украине

Появились обновленные данные.

По состоянию на утро вторника, 17 марта, в Украине зафиксированы 42 подозрения на заражение смертельным коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 140 сообщений о подозрении на Covid-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на Телеграм-канале "Коронавирус инфо".

Известно, что с начала текущего года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом. Из них 7 были подтверждены лабораторно (четыре - в Черновицкой области, два - в Киевской и один, летальный, - в Житомирской). Еще 89 тестирования - показали отрицательный результат. 42 случая исследуются.

С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекциию Covid-19. В мире было зарегистрировано 182 406 случая заболевания Covid-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев в 150 странах/ территориях/ регионах, - сказано в сообщении.

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Напомним, нардепы установили штрафы за нарушение карантина. Штрафовать будут украинцев, которые нарушили условия обсервации или карантина.

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