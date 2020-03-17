Во Львове коронавирус заподозрили у двух детей

Детей экстренно обследуют медики.

Сегодня, 17 марта, во Львове с подозрением на коронавирус в больницу экстренно доставили двоих детей. Одному госпитализированному ребенку всего три года, а второму - 15.

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Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на заместителя директора областной инфекционной больницы Игоря Берника

По словам медика, всего в областной инфекционной больнице с подозрением на COVID-19 находится 14 пациентов.

Врач также рассказал, что 3-летний ребенок прибыл из Дрогобычского района, а подросток - из Львова.

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Анализы госпитализированных детей отправили на исследование в Киев. Пока результатов нет.

К слову, по состоянию на утро 17 апреля во Львовскую областную инфекционную больницу, по словам директора больницы Сергея Федоренко, не поступили тесты для выявления коронавируса.

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