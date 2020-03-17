Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове коронавирус заподозрили у двух детей

Комментариев: 1
Детей экстренно обследуют медики.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA\UPG

Сегодня, 17 марта, во Львове с подозрением на коронавирус в больницу экстренно доставили двоих детей. Одному госпитализированному ребенку всего три года, а второму - 15.

Читай также: COVID-19 обнаружили у сотрудников штаб-квартиры ВОЗ

Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на заместителя директора областной инфекционной больницы Игоря Берника

По словам медика, всего в областной инфекционной больнице с подозрением на COVID-19 находится 14 пациентов.

Врач также рассказал, что 3-летний ребенок прибыл из Дрогобычского района, а подросток - из Львова.

Читай также: Украинский бизнес будет помогать бороться с коронавирусом

Анализы госпитализированных детей отправили на исследование в Киев. Пока результатов нет.

К слову, по состоянию на утро 17 апреля во Львовскую областную инфекционную больницу, по словам директора больницы Сергея Федоренко, не поступили тесты для выявления коронавируса.

Напомним, в Киеве снова отказались проверить женщину на коронавирус. Девушка рассказала свою историю.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, дети, тест на коронавирус, Львов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
exolot    17.03.2020, 15:22
Оценка:  -2
exolot
Самое главное заявить всем, что Украина готова к борьбе с короновирусом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь