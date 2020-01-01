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МИД: Украинцев со Шри-Ланки эвакуируют до 21 марта

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Посольство Украины договаривается с властями Индии о разрешении полетов.
Украинцев эвакуируют до 21 марта
Украинцев эвакуируют до 21 марта
EPA/UPG

Посольство Украины в Индии заявило, что договаривается о разрешении полетов, запланированных на 18, 20 и 21 марта для вывоза граждан Украины со Шри-Ланки. Консул Украины взял ситуацию под личный контроль. Об этом сообщает ресурс МИД “Коронавирус в мире“ в Facebook

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“Вниманию граждан Украины, которые “застряли“ на Шри-Ланке. МИД Украины делает все возможное, чтобы каждый мог вернуться домой. Посольство Украины в Индии сейчас договаривается, чтобы разрешили полет в Украину рейсами, запланированными на 18, 20 и 21 марта“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, консул Украины вылетит на Шри-Ланку в ближайшее время и будет координировать возвращение украинцев домой.

Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины согласовывают алгоритм взаимодействия по плановому возвращению граждан домой, - заявили в МИД.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/MFAInfoCoronavirus

Напомним, ранее сообщалось, что на Шри-Ланке застряли 105 украинцев. Аэропорт “Борисполь“ отказался принимать самолет с украинскими гражданами. 

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Теги: Шри-Ланка, Украинцы, Эвакуация, МИД
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