МИД: Украинцев со Шри-Ланки эвакуируют до 21 марта

Посольство Украины договаривается с властями Индии о разрешении полетов.

Посольство Украины в Индии заявило, что договаривается о разрешении полетов, запланированных на 18, 20 и 21 марта для вывоза граждан Украины со Шри-Ланки. Консул Украины взял ситуацию под личный контроль. Об этом сообщает ресурс МИД “Коронавирус в мире“ в Facebook.

Читай также: Минздрав: Карантин в Украине могут продлить после 3 апреля

“Вниманию граждан Украины, которые “застряли“ на Шри-Ланке. МИД Украины делает все возможное, чтобы каждый мог вернуться домой. Посольство Украины в Индии сейчас договаривается, чтобы разрешили полет в Украину рейсами, запланированными на 18, 20 и 21 марта“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, консул Украины вылетит на Шри-Ланку в ближайшее время и будет координировать возвращение украинцев домой.

Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины согласовывают алгоритм взаимодействия по плановому возвращению граждан домой, - заявили в МИД.

Скриншот facebook.com/MFAInfoCoronavirus

Напомним, ранее сообщалось, что на Шри-Ланке застряли 105 украинцев. Аэропорт “Борисполь“ отказался принимать самолет с украинскими гражданами.

Читай также: Украинцам на самоизоляции будут платить 50% зарплаты

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.