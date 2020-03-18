Шмыгаль предложил компенсировать коммуналку за время карантина

Сумму компенсации и категории населения, которые получат субсидию, Кабмин пока не определил.

Премьер-министр министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан. Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 18 марта.

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Такое поручение премьер дал Министерству социальной политики, Минфину и Министерству экономики. Они должны просчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть денег за коммунальные платежи во время карантина. В то же время премьер отметил, что компенсации могут выплатить и всем гражданам.

То есть мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома, - отметил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Среди прочего принято решение закрыть метрополитены Киева, Харькова и Днепра и отменить межобластное пассажирское сообщение.

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