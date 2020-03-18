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Шмыгаль предложил компенсировать коммуналку за время карантина

Комментариев: 0
Сумму компенсации и категории населения, которые получат субсидию, Кабмин пока не определил.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль/Фейсбук

Премьер-министр министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан. Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 18 марта.

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Такое поручение премьер дал Министерству социальной политики, Минфину и Министерству экономики. Они должны просчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть денег за коммунальные платежи во время карантина. В то же время премьер отметил, что компенсации могут выплатить и всем гражданам.

То есть мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома, - отметил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Среди прочего принято решение закрыть метрополитены Киева, Харькова и Днепра и отменить межобластное пассажирское сообщение.

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Теги: карантин, коронавирус, Шмыгаль, премьер-министр, Кабмин, коммунальные услуги
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Комментариев (3)
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dron29    18.03.2020, 13:53
Оценка:  0
dron29
Бене, сотрудникам 1+1 и 95 кварталу))
МаксимУм    18.03.2020, 13:51
Оценка:  -1
МаксимУм
Купите аппараты вентиляции лёгких пока не началось!
МаксимУм    18.03.2020, 13:52
Оценка:  -1
МаксимУм
А если не начнётся, то они без работы не останутся.
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