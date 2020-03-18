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Их было 12: С кем из нардепов контактировал больной Шахов

Комментариев: 3
Известно, кто из коллег Шахова мог у него заразиться.
Сергей Шахов
Сергей Шахов
Сергей Шахов/Facebook

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Нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом после возвращения из Франции, где он был с 8 по 11 марта.

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По его словам, за время пребывания в Украине он контактировал с другими народными депутатами всего один раз: 12 марта на заседании комитета по экологии, сообщает Страна.

Под угрозой заражения оказались следующие депутаты: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Батькивщина"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Эдуард Прощук ("Слуга народа").

Напомним, Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом. Нардеп подтвердил слухи о своей болезни.

 

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Теги: Шахов, депутаты, коронавирус, вирус
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Комментариев (3)
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nazareth_fed    18.03.2020, 14:54
Оценка:  +3
nazareth_fed
Містер О.Фелдман жодного відношення до Батьківщини немає. Це типовий РигоАнал. На сьогодення у проросійській банді мертвечука - зрадників України!
Операторська    18.03.2020, 14:50
Оценка:  +7
Операторська
а ще був в Р.Чайки на 5 каналі
Gular    18.03.2020, 14:35
Оценка:  +3
Gular
не депутаты, а паразиты ходячие
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