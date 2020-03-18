Их было 12: С кем из нардепов контактировал больной Шахов

Известно, кто из коллег Шахова мог у него заразиться.

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Нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом после возвращения из Франции, где он был с 8 по 11 марта.

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По его словам, за время пребывания в Украине он контактировал с другими народными депутатами всего один раз: 12 марта на заседании комитета по экологии, сообщает Страна.

Под угрозой заражения оказались следующие депутаты: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Батькивщина"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Эдуард Прощук ("Слуга народа").

Напомним, Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом. Нардеп подтвердил слухи о своей болезни.

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