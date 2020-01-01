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Зеленский подписал закон о льготах для бизнеса в связи с карантином

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Мелкий и средний бизнес освободят от части налогов, проверок и других обязательств.
Бизнес на время освободили от части налогов и обязательств
Бизнес на время освободили от части налогов и обязательств
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании бизнеса и экономики в связи с введение карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В частности подписанный документ предусматривает следующие нормы:

  • Освобождение бизнеса от штрафов за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 30 апреля 2020.
  • Освобождение от налогообложения единым социальным взносом всех ФЛП за март и апрель 2020 года, за неуплату ЕСВ за этот период не будут штрафовать.
  • Установить мораторий на проверки бизнеса с 18 марта по 31 мая 2020.

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    Продлить срок представления годовой декларации об имущественном состоянии (подается гражданами, в том числе госслужащими) до 1 июля 2020 (обычный срок подачи годовой декларации истекает 30 апреля).
  • Сделать налоговые каникулы по плате за землю (местный налог) с 1 марта по 30 апреля 2020.
  • Исключить нежилую недвижимость из базы обложения налогом на недвижимое имущество в течение 1 марта-30 апреля 2020.

Напомним, Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом. Принятый вчера документ возвращен в парламент с подписью Гаранта.

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Теги: карантин, коронавирус, Зеленский, президент, закон, ФЛП, бизнес, предприниматели, налоги, проверки бизнеса
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