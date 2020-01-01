Депутатам могут разрешить голосовать дистанционно
На время карантина в связи с пандемией коронавируса народным депутатам могут позволить работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект по дистанционного голосования уже готовят.
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Об этом рассказал на заседании правительства глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает 24 канал.
К слову, такое предложение прозвучало до того, как в СМИ появилась информация, что у одного из нардепов обнаружили коронавирус.
Поручаю проработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание. Их вынесут, как дополнение о карантине, чтобы изменить регламент Верховной Рады и Кабмина, - сказал премьер.
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По словам премьер-министра, такие меры позволят работать дистанционно и голосовать, чтобы не блокировать работу высшего законодательного органа.
Напомним, Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом. Нардеп подтвердил слухи о своей болезни.
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