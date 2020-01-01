Минобразования: Выселять студентов из общежитий во время карантина запрещено

Чиновники призвали обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами заболевания.

Министерство образования и науки Украины заявляет, что на период карантина недопустимо принудительно выселять студентов из общежитий или рекомендовать им оставлять общежития. Руководителей обязали наладить нормальную работу общежитий. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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“В СМИ начала распространяться информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина. Такие действия являются недопустимыми. Руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний“, - заявил замминистра образования и науки Егор Стадный.

В Минобразования также отметили, что пропускной режим в общежитиях должен быть усилен. В Министерстве заявили, что должен быть ограничен вход лиц, которые в них не проживают.

В случае, если попытки выселения все же будут происходить, студенты могут обращаться в директорат высшего образования и МОН по телефону 044 481 32 61, - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запускают онлайн-уроки для школьников. Инициатива рассчитана прежде всего на старшеклассников.

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