СБУ серьезно взялась за распространителей фейков о COVID-19

За последние дни к ответственности привлекли уже шестерых граждан.

За несколько дней СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читай также: Полиция будет реагировать на завышенные цены на медицинские товары

В частности Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора из Одессы, который распространял фейки о COVID-19 и пропагандировал сепаратизм в интересах страны-агрессора. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 УК Украины.

Во время санкционированных следственных действий, которые прошли под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Планируется избрать меру пресечения - домашний арест.

Читай также: В ЕС рассказали, кто распространяет фейки о коронавирусе

Также Служба безопасности Украины наладила системное взаимодействие с органами Национальной полиции по идентификации и привлечению к ответственности лиц, распространяющих фейковые данные о коронавирусе. Сейчас совместно с Нацполицией к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях.

Служба безопасности Украины в очередной раз призывает не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее. Все актуальные данные относительно ситуации с распространением коронавируса есть на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений.

Напомним, на Буковине мужчину оштрафовали за ложные слухи о коронавирусе. В социальных сетях он распространял недостоверную информацию о количестве зараженных и умерших.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.