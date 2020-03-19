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РаботайТЕ: Шахов жестко ответил Зеленскому на обвинения в голосовании 17 марта

Комментариев: 1
Нардеп обвинил Офис президента в поисках "сенсаций".
Нардеп ВР Сергей Шахов
Нардеп ВР Сергей Шахов
facebook.com/shahov.funpage

Народный депутат из группы “Доверие” Сергей Шахов заявил, что в день голосования, 17 марта, не присутствовал в Верховной Раде из-за плохого самочувствия. Он также возмутился сообщениям о том, что за него голосовали его коллеги. Об этом он написал у себя в Facebook

Читай также: Коронавирус у Шахова: нардеп не голосовал в Раде 17 марта

“Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали“, - пишет нардеп.

Депутат посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому проверить эту информацию. Он также заявил, что президента дезинформировали.

Ваш Офис занимается поиском “сенсаций“ среди депутатов. Но времена шоу закончились! РаботайТЕ!, - написал Шахов.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Сергей Шахов

Напомним, ранее Зеленский сказал, что зараженный Шахов 17 марта “голосовал“ в ВР. Коллеги больного коронавирусом нардепа Сергея Шахова “кнопкодавили“ вместо него, пока самого его там не было. 

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Теги: Шахов, Зеленский, Кнопкодав
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Комментариев (1)
avtotrend    19.03.2020, 12:00
Оценка:  +1
avtotrend
Так кто врёт то?!
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