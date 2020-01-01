“Заразился я в Украине”: Шахов записал новое видеообращение

Появились новые детали болезни нардепа.

Народный депутат Украины от группы “Доверие” Сергей Шахов, который болен коронавирусом, записал новое видеообращение после того, как СМИ начали писать об инфицировании его супруги.

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Видео появилось на странице Шахова в Facebook.

Нардеп детально рассказал о том, какие у него симптомы коронавируса, а также как чувствует себя его жена, у которой также нашли коронавирус.

Заразился я в Украине. И я в этом даже не сомневаюсь. Потому что многие мои друзья, близкие люди и даже избиратели сообщали мне о симптомах, которые похожи на коронавирус. И люди чувствовали себя плохо. А тест на грипп был отрицательным, - заявил Шахов.

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Политик отметил, что у него есть легкий кашель, мокрота.

Кроме того, нардеп прокомментировал недавний инцидент с Офисом президента касательно его визита в Раду 17 марта. Более того, Шахов заявил, что ему звонили из ОП и просили прощения.

Да, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей. Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги вместо меня не голосовали, - сказал он во время трансляции.

Шахов также рассказал о том, где находился после прибытия из-за границы: сначала он был дома, тогда приехал на эфир на телевидении, прибыл в комитет, а также на заседание парламента, где были все главы фракций.

Они все были протестированы, 79 человек. Результаты будут. Обязательно сообщу, - сказал нардеп.

Он также посоветовал украинцам тщательно следить за своим здоровьем, а при малейших симптомах ОРВИ оставаться дома, изолироваться и обратиться к медикам.

К вечеру 12 марта у меня поднялась температура, я сильно хотел пить. Приехал домой, вызвал скорую помощь... Я попросил врачей сделать мне тест на коронавирус. На что врачи мне ответили, что тестов у нас в стране нету пока, - отметил нардеп.

Шахов рассказал, что кашля не было, хотя и ломало кости, болели глаза и был озноб. Уже после второго вызова врача ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Он подтвердил, что попросил протестировать и его родственников. В результате оказалось, что больна еще его жена.

Супруга чувствует себя нормально. Два дня у нее была температура, озноб. И на этом все прекратилось. Может, потому что организм молодой. Может, легкая форма, - добавил нардеп.

По его словам, 19 марта у него появились новые симптомы, о которых раньше почти не говорили, – кашель с мокротой, а еще насморк.

Напомним, жена нардепа Шахова заразилась коронавирусом. Известно, что нардеп заразил свою супругу.

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