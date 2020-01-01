“Заразился я в Украине”: Шахов записал новое видеообращение
Народный депутат Украины от группы “Доверие” Сергей Шахов, который болен коронавирусом, записал новое видеообращение после того, как СМИ начали писать об инфицировании его супруги.
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Видео появилось на странице Шахова в Facebook.
Нардеп детально рассказал о том, какие у него симптомы коронавируса, а также как чувствует себя его жена, у которой также нашли коронавирус.
Заразился я в Украине. И я в этом даже не сомневаюсь. Потому что многие мои друзья, близкие люди и даже избиратели сообщали мне о симптомах, которые похожи на коронавирус. И люди чувствовали себя плохо. А тест на грипп был отрицательным, - заявил Шахов.
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Политик отметил, что у него есть легкий кашель, мокрота.
Кроме того, нардеп прокомментировал недавний инцидент с Офисом президента касательно его визита в Раду 17 марта. Более того, Шахов заявил, что ему звонили из ОП и просили прощения.
Да, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей. Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги вместо меня не голосовали, - сказал он во время трансляции.
Шахов также рассказал о том, где находился после прибытия из-за границы: сначала он был дома, тогда приехал на эфир на телевидении, прибыл в комитет, а также на заседание парламента, где были все главы фракций.
Они все были протестированы, 79 человек. Результаты будут. Обязательно сообщу, - сказал нардеп.
Он также посоветовал украинцам тщательно следить за своим здоровьем, а при малейших симптомах ОРВИ оставаться дома, изолироваться и обратиться к медикам.
К вечеру 12 марта у меня поднялась температура, я сильно хотел пить. Приехал домой, вызвал скорую помощь... Я попросил врачей сделать мне тест на коронавирус. На что врачи мне ответили, что тестов у нас в стране нету пока, - отметил нардеп.
Шахов рассказал, что кашля не было, хотя и ломало кости, болели глаза и был озноб. Уже после второго вызова врача ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.
Он подтвердил, что попросил протестировать и его родственников. В результате оказалось, что больна еще его жена.
Супруга чувствует себя нормально. Два дня у нее была температура, озноб. И на этом все прекратилось. Может, потому что организм молодой. Может, легкая форма, - добавил нардеп.
По его словам, 19 марта у него появились новые симптомы, о которых раньше почти не говорили, – кашель с мокротой, а еще насморк.
Напомним, жена нардепа Шахова заразилась коронавирусом. Известно, что нардеп заразил свою супругу.
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