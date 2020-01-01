Жена нардепа Шахова заразилась коронавирусом

Известно, что нардеп заразил свою супругу.

Жена народного депутата Украины Сергея Шахова также заразилась смертельным коронавирусом.

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Об этом сам Шахов сообщил в эксклюзивном комментарии Обозревателю.

По словам Шахова, у супруги два дня была температура, поэтому было проведено тестирование, которое и показало, что у женщины тоже вирус.

Я не вижу в этой никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно предписаниями врачей, - сказал Шахов.

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К слову, у Сергея Шахова есть пятеро детей. Со всеми он контактировал, будучи инфицированным азиатским вирусом.

Напомним, известно, как сейчас выглядит депутат Шахов, у которого нашли коронавирус. Сергей Шахов запостил новое фото с собачкой и призвал не поддаваться панике.

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