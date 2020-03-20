Сутки на фронте: 15 обстрелов, у ВСУ потери
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 марта, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один был ранен.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 20 марта.
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Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь, Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Васильевка, Авдеевка, Славное, Крымское (четыре раза), Новотошковское, Новолуганское и Новоалександровка.
С начала текущих суток враг не открывал огонь. ВСУ не понесли потерь.
Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный. Военнослужащему было 35 лет. Он погиб вечером 19 марта в районе населенного пункта Попасная в Луганской области.
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