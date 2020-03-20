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Сутки на фронте: 15 обстрелов, у ВСУ потери

Комментариев: 1
Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также вели огонь снайперы.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 марта, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один был ранен.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 20 марта.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, вели огонь вражеские снайперы.

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Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь, Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Васильевка, Авдеевка, Славное, Крымское (четыре раза), Новотошковское, Новолуганское и Новоалександровка.

С начала текущих суток враг не открывал огонь. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный. Военнослужащему было 35 лет. Он погиб вечером 19 марта в районе населенного пункта Попасная в Луганской области.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
realМовчанюк    20.03.2020, 09:24
Оценка:  +10
realМовчанюк
На каждый вражеский выстрел необходимо отвечать тучей снарядов в место обстрела, а не отсиживаться в окопах, надеясь на мифическую ответку по русскому врагу от евросоюза!
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