В Хмельницкой области маршрутку забросали камнями

Водитель отказался везти больше 10 человек. Власти пригрозили остановить работу общественного транспорта.

Маршрутку забросали камнями за отказ водителя везти больше 10 человек depositphotos.com

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области, 20 марта, местные жители забросали камнями маршрутку за отказ водителя пустить в транспорт более 10 пассажиров. Местные власти могут окончательно остановить движение общественного транспорта. Об этом рассказал председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский, передает УНИАН.

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Так, инцидент произошел сегодня около 8 утра. В маршрутку сообщением “Должок-Каменец-Подольский“ разрешили зайти 10 пассажирам. Остальным людям, которые стояли на остановке, не понравилось данное решение водителя и они стали бросать камни в транспорт. В результате были разбиты окна.

Перевозчик придерживался указаний Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров, - заявил Бернашевский.

Он также заявил, что после инцидента поручил сельскому голове и местным депутатам провести разъяснительную беседу с местными жителями, чтобы впредь подобное не повторилось.

Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта, - предупредил председатель Каменец-Подольской РГА.

Напомним, ранее сообщаюсь, что в Николаеве избили водителя, не пускавшего в трамвай более 10 человек. Разозлились в большей степени люди старшего возраста.

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