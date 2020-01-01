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В Хмельницкой области маршрутку забросали камнями

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Водитель отказался везти больше 10 человек. Власти пригрозили остановить работу общественного транспорта.
Маршрутку забросали камнями за отказ водителя везти больше 10 человек
Маршрутку забросали камнями за отказ водителя везти больше 10 человек
depositphotos.com

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области, 20 марта, местные жители забросали камнями маршрутку за отказ водителя пустить в транспорт более 10 пассажиров. Местные власти могут окончательно остановить движение общественного транспорта. Об этом рассказал председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский, передает УНИАН

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Так, инцидент произошел сегодня около 8 утра. В маршрутку сообщением “Должок-Каменец-Подольский“ разрешили зайти 10 пассажирам. Остальным людям, которые стояли на остановке, не понравилось данное решение водителя и они стали бросать камни в транспорт. В результате были разбиты окна.

Перевозчик придерживался указаний Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров, - заявил Бернашевский.

Он также заявил, что после инцидента поручил сельскому голове и местным депутатам провести разъяснительную беседу с местными жителями, чтобы впредь подобное не повторилось.

Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта, - предупредил председатель Каменец-Подольской РГА.

Напомним, ранее сообщаюсь, что в Николаеве избили водителя, не пускавшего в трамвай более 10 человек. Разозлились в большей степени люди старшего возраста. 

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Теги: Хмельницкая область, Маршрутка, Камни, Люди, Разбили, Карантин
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