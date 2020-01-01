В Хмельницкой области маршрутку забросали камнями
В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области, 20 марта, местные жители забросали камнями маршрутку за отказ водителя пустить в транспорт более 10 пассажиров. Местные власти могут окончательно остановить движение общественного транспорта. Об этом рассказал председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский, передает УНИАН.
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Так, инцидент произошел сегодня около 8 утра. В маршрутку сообщением “Должок-Каменец-Подольский“ разрешили зайти 10 пассажирам. Остальным людям, которые стояли на остановке, не понравилось данное решение водителя и они стали бросать камни в транспорт. В результате были разбиты окна.
Перевозчик придерживался указаний Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров, - заявил Бернашевский.
Он также заявил, что после инцидента поручил сельскому голове и местным депутатам провести разъяснительную беседу с местными жителями, чтобы впредь подобное не повторилось.
Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта, - предупредил председатель Каменец-Подольской РГА.
Напомним, ранее сообщаюсь, что в Николаеве избили водителя, не пускавшего в трамвай более 10 человек. Разозлились в большей степени люди старшего возраста.
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