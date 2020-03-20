"Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга" Лерос о своей отставке

Нардепа Лероса уволили с должности внештатного советника президента после того, как он раскритиковал главу ОП Ермака.

Народный депутат от партии “Слуга народа“ Гео Лерос, который был уволен Владимиром Зеленскиим с должности внештатного советника президента, прокомментировал свое увольнение. Соответствующий пост Лерос написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Чиновники Одесской ОГА похитили 1,6 млн бюджетных денег - СБУ

“Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))“, - написал нардеп.



Напомним, нардеп фракции “Слуга народа“ Гео Лерос в интервью изданию Цензор.НЕТ раскритиковал подписанные главой Офиса президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с “представителями Донбасса“.

После этого Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.