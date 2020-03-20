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"Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга" Лерос о своей отставке

Комментариев: 1
Нардепа Лероса уволили с должности внештатного советника президента после того, как он раскритиковал главу ОП Ермака.
Народный депутат Гео Лерос
Народный депутат Гео Лерос
Цензор.НЕТ

Народный депутат от партии “Слуга народа“ Гео Лерос, который был уволен Владимиром Зеленскиим с должности внештатного советника президента, прокомментировал свое увольнение. Соответствующий пост Лерос написал на своей странице в Facebook.

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“Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))“, - написал нардеп.

Напомним, нардеп фракции “Слуга народа“ Гео Лерос в интервью изданию Цензор.НЕТ раскритиковал подписанные главой Офиса президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с “представителями Донбасса“.

 

 

После этого Владимир Зеленский уволил Лероса с должности внештатного советника президента.

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Теги: Лерос, Зеленский, Ермак
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Комментариев (1)
sjsdsa    20.03.2020, 16:12
Оценка:  -2
sjsdsa
Пускай идёт советником в ЕС, петьке советовать как не присесть ))
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