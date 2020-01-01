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С начала года на Донбассе погиб 41 украинский солдат

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Еще 182 военнослужащих получили ранения.
В 2020 году Украина потеряла 41 своего защитника
В 2020 году Украина потеряла 41 своего защитника
Пресс-центр ООС

По каждому факту ранений и гибели украинских военнослужащих на Донбассе ведется уголовное производство, которое контролирует Офис Генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“С начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе динамика неутешительна: погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222,“ – сообщает ОГП.

Самый недавний летальный случай произошел 19 марта. Смертельное огнестрельное ранение от выстрела снайпера получил украинский военнослужащий на передовых позициях вблизи Попасной.

Напомним, на Донбассе сепаратисты пытали священников. Священнослужителей мучили за оказание медицинской помощи украинским военным.

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Теги: Донбасс, конфликт на Донбассе, Офис Генерального прокурора
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