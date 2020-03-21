За сутки на Донбассе ранены четыре военных

Накануне сепаратисты 9 раз обстреляли позиции военных, с начала текущих суток - дважды.

С начала суток военные не пострадали Getty Images

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов, ранены четыре военных.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в субботу, 21 марта.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 4 обстрела из минометов, автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Широкино, вблизи Марьинки, рядом с Новотроицким и у Красногоровки.

Остальные обстрелы совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Крымского, неподалеку Луганского, в районе н.п. Хутор Вольный, вблизи Новгородского и рядом с Новотошковским.

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С начала текущих суток зафиксировано два обстрела, без потерь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" военных обстреляли вблизи н.п. Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин.