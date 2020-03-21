80% больных коронавирусом перенесут болезнь в легкой форме, - Ляшко

Главный санитарный врач сделал заявление.

80% больных коронавирусом перенесут болезнь в легкой форме.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире Шустер LIVE.

В случае необходимости Министерство здравоохранения Украины будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома.

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Ляшко также отметил, что только 5-7% заболевших, из опыта Италии и Испании, требуют реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Виктор Ляшко призвал граждан оставаться дома и пристально следить за своим здоровьем.

Напомним, Киев полностью останавливает пассажирские перевозки. Между тем, услуга будет доступна только работникам экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

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