Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

80% больных коронавирусом перенесут болезнь в легкой форме, - Ляшко

Комментариев: 7
Главный санитарный врач сделал заявление.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко/Facebook

80% больных коронавирусом перенесут болезнь в легкой форме.

Читай также: В Италии назвали болезни из группы риска COVID-19

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире Шустер LIVE.

В случае необходимости Министерство здравоохранения Украины будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома.

Читай также: “У нас дефицит”: РФ попросила у Беларуси еды

Ляшко также отметил, что только 5-7% заболевших, из опыта Италии и Испании, требуют реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Виктор Ляшко призвал граждан оставаться дома и пристально следить за своим здоровьем.

Напомним, Киев полностью останавливает пассажирские перевозки. Между тем, услуга будет доступна только работникам экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Ляшко, вирус, пандемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
ДобрячийСер    21.03.2020, 16:35
Оценка:  -22
ДобрячийСер
Каждый кто имеет фамилию Ляшко пестит по-умолчанию.
ЗаелоПластинку    21.03.2020, 16:31
Оценка:  +18
ЗаелоПластинку
Те, кто думает, что Шарий говорит правду, читайте опровержения его опусов по запросу в гугле ФЕЙКИ ШАРИЯ. Его “опровержения“ русских новостей типа распятых мальчиков нужны лишь чтобы создать иллюзию правдоруба. Журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким.
ДобрячийСер    21.03.2020, 16:39
Оценка:  -22
ДобрячийСер
Умница шлюшка.Хорошо работаешь с оценками.Но вот если бы тебе поменьше кретинизма и побольше креативности...Вообще бы тебе цены не было.Но всё-равно я доволен тобой.Хвалю! ;-P
Негорро    21.03.2020, 15:53
Оценка:  -21
Негорро
За 10 минут 23 минуса.Дежурный порохобот с приложение Multifox и кучей аккаунтов бьёт рекорд за рекордом!)))))
ЗаелоПластинку    21.03.2020, 16:43
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
Я, конечно, не эксперт, но сейчас слишком много граждан Украины, постоянно проживающих в Украине сидят дома на карантине. Наверное, нечем заняться, вот и минусуют тебя.
Негорро    21.03.2020, 15:42
Оценка:  -22
Негорро
В Китае за 10(!) дней"с ноля"построили передовую инфекционную больницу.Потому что там есть ВЛАСТЬ и ПОРЯДОК!И,прикиньте,"гoвноде мократы"херовы,в Китае КОММУНИЗМ!А вы что сделали?Правильно,ни хера не сделали!
Негорро    21.03.2020, 15:38
Оценка:  -22
Негорро
Это пустая болтовня как минимум.И верить этому"нострадамусу" могут только те кто вообще не имеет мозга.Трупов будет очень много!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь