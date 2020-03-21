На Волыни зафиксирован первый случай коронавируса

Вирус обнаружен в селе под Луцком.

В селе Липины Луцкого района Волынской области зафиксирован первый в регионе случай заражения смертельным коронавирусом.

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Об этом передают Волынские новости.

Отмечается, что коронавирус Covid-19 подтвердился у местного бизнесмена. Он недавно вернулся из Франции.

Информацию подтвердил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Вещенюк.

Результат экспресс-теста - позитивный. Проводятся лабораторные исследования, - сказал он.

Ситуацию также прокомментировали в Нацполиции. В частности, глава местной областной больницы Руслан Морочковский рассказал, что у экспресс-теста есть существенный процент ошибки.

Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования, - подчеркнул он.

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СМИ пишут, что на момент возвращения в Украину, у мужчины уже были жар и сухой кашель. Между тем, эти симптомы не помешали ему беспрепятственно пересечь государственную границу.

Напомним, у экс-девушки Богдана заподозрили коронавирус. Стали известны детали.

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