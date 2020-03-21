У экс-девушки Богдана заподозрили коронавирус: известны детали

Появились первые подробности сенсационной новости.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что у экс-девушки бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасии Сличной якобы обнаружили коронавирус COVID-19.

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Об этом он написал на своем Telegram-канале.

У экс-девушки Богдана Сличной обнаружили COVID-19! - написал Мосийчук.

Между тем, издание Обозреватель, ссылаясь на источники в близком окружении Сличной, пишет, что новость фейковая. Девушка полностью здорова.

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Между тем, друзья Сличной не стали скрывать, что она вернулась из Куршавеля (Франция). Из-за паники на фоне распространения смертельного вируса Сличная сдала тест в медцентре "Евролаб". Он оказался отрицательным. Поводов для паники нет.

Напомним, Киев полностью останавливает пассажирские перевозки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в столице с воскресенья, 22 марта, полностью прекратят работу пассажирские перевозки граждан. Между тем, услуга будет доступна только работникам экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

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