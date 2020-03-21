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СМИ: Рада соберется для голосования по режиму ЧП

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Народным депутатам уже рассылают сообщения о предстоящем внеочередном заседании парламента, утверждают источники.
Нардепы могут проголосовать за введение режима ЧП в Украине
Нардепы могут проголосовать за введение режима ЧП в Украине
Пресс-служба Верховной Рады

Народные депутаты в ближайшее время соберутся в Верховной Раде на внеочередное заседание. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в президентской партии Слуга народа в субботу, 21 марта.

"Предварительно на вторник планируется внеочередное. Дана команда приготовиться на ближайшее время. На повестке – голосование за указ президента о введении ЧП в стране", – сообщил источник.

Еще один собеседник издания подтвердил, что нардепам рассылают сообщения о предстоящем внеочередном заседании парламента.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде разрабатывают законопроект, который позволит нардепам работать дистанционно на время карантина. При этом Конституция требует работы депутатов именно в здании парламента.

Также Рада проголосовала за отмену пленарных заседаний до 3 апреля. Нардепы будут работать в комитетах. 

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Теги: эпидемия, Рада, Верховная Рада, парламент, пандемия, карантин, чрезвычайное положение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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