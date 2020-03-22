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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный

Комментариев: 6
Сепаратисты стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ дали адекватный ответ
ВСУ дали адекватный ответ
Getty Images

В течение минувших суток, 21 марта, сепаратитсы 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно: дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов; рядом с Новотроицком - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

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Пять обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: дважды вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 8 мин; рядом с Новгородским - из минометов калибра 120 мм -15 мин; неподалеку Попасной - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил...давали адекватный ответ", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.

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Теги: стрельба, донбасс, военные, обстрел, ранение, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Комментариев (6)
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ЗаелоПластинку    22.03.2020, 10:07
Оценка:  +21
ЗаелоПластинку
Для тех, кто думает что Шарий говорит правду, читайте опровержения в двух частях Фейки Шария. Так же хорошо развенчивает миф об этом псевдо-правдорубе цикл статтей АНТИШАРИЙ. Распятые мальчики рассчитаны на идиотов, Шарий - на псевдоумных, это опаснее
ПродувКротов    22.03.2020, 10:12
Оценка:  +21
ПродувКротов
Шариков - креатура рассейского фсбе. Такой себе политический клоун, только даваящий на уминяк , ну типо корчит из себя политолога, хотя никогда им не был и не будет. Он больше похож на сливной бачек пропагандистского гуано.
ПродувКротов    22.03.2020, 10:02
Оценка:  +21
ПродувКротов
Когда уже наш говнокомандующий отменит свой преступный приказ - "не стрелять".
navigator2    22.03.2020, 09:00
Оценка:  +21
navigator2
апалченці - це євнухи перебежці, які тепер раби у х..йла
ПродувКротов    22.03.2020, 10:07
Оценка:  +21
ПродувКротов
3/4 -"ополченцев" - регулярные войска на россии. Вы думаете что ополченцы там сидят за экранами ЗРК, за пультами системы РЭБ, и комплексов связи, за штурвалами самолетов, которые регулярно пролетают над ОРДЛО ?
ПродувКротов    22.03.2020, 10:09
Оценка:  +21
ПродувКротов
В боевых расчетах всяких там смерчей, торнадо, искандеров, саксаулов и тд есть хоть один обдроченец ? Обдроченцам даже Грады не доверили. Все РСЗО Град в ОРДЛО под управлением кадровых военных московии.
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