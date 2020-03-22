Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко

В Минздраве рассказали о важности масок.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине каждый житель страны потенциально может быть зараженным, поэтому необходимо носить маску. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 22 марта.

Читай также: Полиция составила почти 1500 протоколов за нарушение карантина в Украине

Ляшко подчеркнул, что обычная маска не спасет от заражения коронавирусом, однако уменьшает возможность передачи инфекции от зараженного.



"Мы продолжаем говорить те вещи, о которых говорили ранее. Хирургическая маска не защищает нас от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушным путем. В то же время, когда вводится карантин на время, мы все с вами становимся потенциально инфицированными, поэтому когда вас просят одевать медицинскую маску при входе в транспорт или общественные здания, это свидетельствует только об одном - что этим мы сейчас не защищаем вас, а защищаем от вас людей, которые находятся в помещении. Поэтому, одевая маску в данный конкретный момент, мы уменьшаем возможность инфицирования людей, которые работают в госструктурах и обязаны выходить на работу для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей страны", - отметил медик.



Ляшко также рассказал, что одетая маска помогает уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель заболевания.





Напомним, в Украине за день зафиксировано более 80 подозрений на COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.