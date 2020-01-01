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В Украине 73 случая заболевания COVID-19

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Большинство заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в столице. Только за последние сутки в Киеве выявлено 20 случаев заражения.
Число инфицированных в Украине выросло
Число инфицированных в Украине выросло

По состоянию на вечер воскресенья, на 22.30, в Украине подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом. Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что это официальные результаты исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров.

Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение последних суток. На втором месте Черновицкая область. Там зарегистрировано 25 случаев, один летальный.

  • Киевская область - пять, в течение суток - один
  • Ивано-Франковская область - пять, один летальный, три случая за последние сутки
  • Львовская область - два, один из них в течение последних суток
  • Днепропетровская область - два
  • Житомирская область - два, один летальный
  • Донецкая область - один случай заражения
  • Тернопольская область - один случай заражения
  • Черкасская область - один случай в течение последних суток

Всего в Украине зафиксировано три летальных случая от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.

"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - сообщили в ЦОЗ.

.Ранее министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса. 

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Теги: Киев, здоровье, Минздрав, инфекция, заражение, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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