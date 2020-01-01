Аэропорт Борисполь закрыл еще один терминал

По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в том числе 3 летальных.

В международном аэропорту Борисполь закрыли терминал F. Об этом говорится на сайте аэропорта.

"С целью повышения безопасности пассажиров и персонала чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения (прилет) будут переведены из терминала F в терминал B в 17.00 по киевскому времени 22 марта", - говорится в сообщении.

Ранее, 18 марта Международный аэропорт Борисполь закрыл основной терминал D для оптимизации деятельности и в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, согласно распоряжению Кабинета министров от 14 марта 2020 года № 287-р, Украина временно закрыла международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00.00 по киевскому времени до 3 апреля 2020 года.

Также, несколько десятков граждан Украины в среду, 18 марта, в аэропорту Борисполь пытались попасть на рейс в Германию, несмотря на прекращение авиасообщения с другими странами.

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