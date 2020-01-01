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COVID-19 в Черкасской области: Известно состояние первого инфицированного

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Семья больного также под наблюдением врачей.
Состояние больного удовлетворительное
Состояние больного удовлетворительное
EPA/UPG

Первый зараженный коронавирусной инфекцией в Черкасской области находится в удовлетворительном состоянии. Он находится под круглосуточным наблюдением медиков. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар у себя в Facebook

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Боднар отметил, что семья пациента также под наблюдением врачей.

“Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей Уманской инфекционной больницы, которые действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием“, - заявил он.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/BodnarRomanCheODA

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 73 случая заболевания COVID-19. Большинство заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в столице. Только за последние сутки в Киеве выявлено 20 случаев заражения. 

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Теги: Черкасская область, Коронавирус, Больной, Состояние
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