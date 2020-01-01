В МОЗ объяснили, где будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Известно, что тесты будут проводить только в специализированных медучреждениях.

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Также в ведомстве рассказали алгоритм для людей, которые чувствуют симптомы смертельного коронавируса.

Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентных случаях. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19, - сказано в сообщении.

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Известно, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для “санитарной сортировки”, то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, появился сайт, на котором можно рассчитать свой шанс смерти от COVID-19. Сайт был создан для того, чтобы люди перестали бояться других людей, прекратили панику и скупку продовольственных запасов и туалетной бумаги.

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