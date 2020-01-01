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Сегодня в Украину прибывает спецборт из Италии: На нем 178 украинцев

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Украинцы из других стран продолжат возвращаться домой.
Украинцы возвращаются спецрейсом из Неаполя
Украинцы возвращаются спецрейсом из Неаполя
Посольство Украины в Италии/Facebook

23 марта в Украину спецрейсом из Италии вернутся еще 178 украинцев. Об этом на странице в Facebook сообщило посольство Украины в Италии.

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“23 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя“, - сообщили в посольстве.

В МИД отметили, что пассажиров допустили на борт после температурного скрининга.

 

 

 

 

 


Напомним, из-за пандемии украинские полярники застряли в Антарктиде.

 

 

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Теги: коронавирус, Италия, спецрейс
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