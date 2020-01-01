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В Украине прекратили работу все аэропорты, кроме двух

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С 12:00 практически все аэропорты страны прекратили работу.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Facebook/ Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Сегодня, 24 марта, с 12:00, в Украине временно приостановили работу все аэропорты, кроме "Борисполя" в Киеве, а также аэропорта "Львов", который будет функционировать как резервный. 

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Соответствующее постановление принял Кабинет министром Украины вчера, 23 марта. 

Согласно постановлению Кабмина, с 12:00 24 марта и до 3 апреля текущего года все остальные украинские аэропорты не смогут принимать и отправлять самолеты, выполняющие пассажирские перевозки.

Отмечается, что украинцы, находящиеся за границей с целью туризма и возвращаются в страну, смогут приземлиться в аэропорте "Борисполь" или, если там принять или отправить рейс невозможно, в "Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого", который работает в качестве резервного.

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Отметим, что в случае государственной необходимости принять или отправить в рейс лайнер с пассажирами, это будет происходить по согласованию с соответствующим министерством.

Напомним, Кабмин запретил украинцам выезжать за границу с туристической целью. 

 

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Теги: аэропорты, Борисполь, Львов, карантин
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