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МОЗ предупредило, что коронавирусом в Украине могут заразиться миллионы

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Ляшко назвал способ избежать это.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
МОЗ/Facebook

По оценкам Минздрава, в Украине коронавирусом могут заразиться от 200 тысяч человек до миллионов. Однако этого можно избежать, если соблюдать карантин.

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Об этом на сегодняшнем брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Он заявил, что украинцам нужно придерживаться элементарных профилактических мер. Тогда эпидемии можно избежать.

Мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах. Но все будет зависеть от того, как выполнять профилактические меры. Если будем придерживаться, то количество больных будет меньше, чем в расчетах, - заявил Ляшко.

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Напомним, Кличко заявил, что Киев могут закрыть на въезд и выезд. Мэр Киева призвал придерживаться правил карантина.

 

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Теги: коронавирус, Ляшко, МОЗ
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