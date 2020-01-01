Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине СOVID-19 заболели шестеро детей

Комментариев: 0
"Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии" - уверяют чиновники.
На Буковине СOVID-19 заболели шестеро детей
На Буковине СOVID-19 заболели шестеро детей
Наталия Гусак / Facebook

В Черновицкой области подтверждены 13 случаев инфицирования Covid-19. Из них шесть детей. Об этом сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет Укринформ. 

Читай также: В “Борисполь” прибывают эвакуированные: что там происходит

По словам Натальи, все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо госпитализированы, остальные двое находятся дома под наблюдением врачей. 

“Коронавирус обнаружен у 6 детей. Состояние их не сложное. Все дети, больные Covid-19, чувствуют себя хорошо. Только недавно поступившие дети с неподтвержденным диагнозом имеют повышенную температуру“ - отметила она. 

Лечение показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем падает, - сказала Гусак

Также Наталья Гусак уточнила, каким образом могло произойти заражение.

Читай также: МОЗ предупредило, что коронавирусом в Украине могут заразиться миллионы

“Двое из этих детей - это контактные лица ранее подтвержденного случая, а другие - это уже родственники лиц, вернувшихся из стран, где подтвержден Covid-19“, - добавила чиновница.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Буковина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь