На Буковине СOVID-19 заболели шестеро детей

"Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии" - уверяют чиновники.

В Черновицкой области подтверждены 13 случаев инфицирования Covid-19. Из них шесть детей. Об этом сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет Укринформ.

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По словам Натальи, все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо госпитализированы, остальные двое находятся дома под наблюдением врачей.

“Коронавирус обнаружен у 6 детей. Состояние их не сложное. Все дети, больные Covid-19, чувствуют себя хорошо. Только недавно поступившие дети с неподтвержденным диагнозом имеют повышенную температуру“ - отметила она.

Лечение показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем падает, - сказала Гусак

Также Наталья Гусак уточнила, каким образом могло произойти заражение.

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“Двое из этих детей - это контактные лица ранее подтвержденного случая, а другие - это уже родственники лиц, вернувшихся из стран, где подтвержден Covid-19“, - добавила чиновница.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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