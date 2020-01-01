В Чернигове на 7 лет посадили вора в законе

Мужчину признали виновным в угрозах правоохранителям и покушении на убийство.

В Черниговской области приговорили к 7,5 годам тюрьмы “вора в законе“ Гегу Озургетского. Такой приговор в четверг, 26 марта, вынес Черниговской районный суд, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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“В 2017 году полицейские задержали молодого “вора в законе“ по кличке “Гега Озургетский“. По решению суда он был помещен в Черниговский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины. Находясь в заведении, во время спора он нанес ножевые ранения иностранцу“, - говорится в сообщении.

Однако покушением на убийство злоумышленник не ограничился. Впоследствии в отношении криминального авторитета было открыто еще одно производство по факту неоднократных угроз физической расправой руководителю правоохранительного органа и его семье.

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В дальнейшем, воспользовавшись тем, что суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, он выехал за пределы Украины в одну из страны ЕС. По решению суда 28-летнего обвиняемого в совершении тяжких преступлений объявили в международный розыск. Через некоторое время он его задержали правоохранители Болгарии, о чем сразу сообщили украинским коллегам.

В сентябре 2019 “вора в законе“ в порядке процедуры экстрадиции передали оперативникам управления стратегических расследований в Черниговской области Нацполиции.

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В четверг, 26 марта, Черниговской районный суд Черниговской области признал “вора в законе“ виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание – семь с половиной лет лишения свободы.

Видео Нацполиции от 7 декабря о задержании Геги Озургетского:

Напомним, в начале марта полиция задержала сразу двух воров в законе. В руки правоохранителям попались Коба Руставский и Каха Тбилисский.

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