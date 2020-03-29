Экс-замглавы Киевской ОГА Мищенко скончался от коронавируса

Мищенко имел сложную форму диабета и последнюю неделю боролся за жизнь в больнице, но все же умер в воскресенье утром.

Бывший зампредседателя Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко умер от коронавируса. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в Facebook в воскресенье, 29 марта.

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Парцхаладзе рассказал, что у Мищенко, который был членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины, на прошлой неделе диагностировали коронавирус. Сегодня же он умер в больнице.

"Он всю неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал Парцхаладзе.

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Напомним, что ранее в Украине зафиксировали 418 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено 109 новых случаев коронавируса, при этом данные из ОРДЛО и временно аннексированного Крыма недоступны.

Также сообщалось, что в Киеве вылечились двое больных коронавирусом. Со вчерашнего дня было выявлено еще восемь больных. Среди них 11-летний ребенок. Киевляне с легкой формой болезни лечатся дома.

Напомним, заболевшая COVID-19 нардеп Анна Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус.

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