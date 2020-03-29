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Экс-замглавы Киевской ОГА Мищенко скончался от коронавируса

Комментариев: 15
Мищенко имел сложную форму диабета и последнюю неделю боролся за жизнь в больнице, но все же умер в воскресенье утром.
От коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко
От коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко
Лев Парцхаладзе/Facebook

Бывший зампредседателя Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко умер от коронавируса. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в Facebook в воскресенье, 29 марта.

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Парцхаладзе рассказал, что у Мищенко, который был членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины, на прошлой неделе диагностировали коронавирус. Сегодня же он умер в больнице.

"Он всю неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал Парцхаладзе.

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Напомним, что ранее в Украине зафиксировали 418 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено 109 новых случаев коронавируса, при этом данные из ОРДЛО и временно аннексированного Крыма недоступны.

Также сообщалось, что в Киеве вылечились двое больных коронавирусом. Со вчерашнего дня было выявлено еще восемь больных. Среди них 11-летний ребенок. Киевляне с легкой формой болезни лечатся дома.

Напомним, заболевшая COVID-19 нардеп Анна Скороход рассказала, как добивалась теста на коронавирус.

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Теги: смерть, Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (15)
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Мистериокс    29.03.2020, 14:58
Оценка:  -27
Мистериокс
А Смерти бояться не стоит,все мы смертны.А бояться неизбежного-бессмысленно.Смерть в коме-лёгкая смерть.Это не смерть в страшных мучениях при онкологии,когда даже морфины практически не помогают от боли.Не бойтесь Смерти.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:01
Оценка:  +14
WTF2wtf
Boxerogos-Негорро-Антибес-Неист овыйГун-ГунВсемогущий-КудлатыйК ыць-ФайныйДрузяка-Редкий-Владим ирИльич-УкраинаЦэБурунди-Спасит ельМаккейн-РобинГуд-Мистериокс- Простакк-Предаторр-Хайрабаза (и т.д.),
только скачешь по аккаунтам и тупо гадишь,
шизоид-украинофоб из раши ...

Тебе только нахyй скакать ...
Мистериокс    29.03.2020, 14:51
Оценка:  -24
Мистериокс
Стоит отметить что сам по себе коронавирус не опасен для жизни совсем.А вот пневмония,которую он вызывает в большинстве случаев,как раз и служит прямой причиной смерти.Либо обострение хронических заболеваний(в данном случае диабета),которое так же опасно для жизни.
Мистериокс    29.03.2020, 14:54
Оценка:  -25
Мистериокс
И ещё стоит отметить что покойный располагал значительными материальными ресурсами,которые ему не помогли.Диабетики же заразившися коронавирусом и не распологающие такими ресурсами,будут умирать гораздо быстрее.
Мистериокс    29.03.2020, 14:46
Оценка:  -25
Мистериокс
У Порошенко тоже вроде как диабет.Поэтому коронавирус должен посетить и его.И чем быстрее эта мразь сдохнет,тем будет лучше для всех.И пусть с собой в ад эта моазота захватит своих родичей,соратников и избирателей с ботами.
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 15:23
Оценка:  +22
ВосставшийИзБана
Это Порошенко распродал маски во время пандемии?
Мистериокс    29.03.2020, 14:35
Оценка:  -25
Мистериокс
Мёртвые все хорошие.Но на его месте должен был быть Кличко.
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 14:38
Оценка:  +22
ВосставшийИзБана
Еще не вечер.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:03
Оценка:  +12
WTF2wtf
Быдло антиукраинское, твоего психиатра на россии уволили за профнепригодность?
Стандартно-т упая путинская шавка ...
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 14:31
Оценка:  +23
ВосставшийИзБана
Что, смерть кэш не принимает?
Кайдаш    29.03.2020, 14:40
Оценка:  +22
Кайдаш
В гробу карманов нет....
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 15:40
Оценка:  +24
ВосставшийИзБана
Карманов-то может и нет, но его в гроб положат в костюме с карманами. Да и под подушку покласть можно. Но вот только никто это не примет к расчету.
Мистериокс    29.03.2020, 14:43
Оценка:  -25
Мистериокс
Зря ты так о покойнике.Нехорошо это.Кличко,Порошенко и т.п.биомусор ведь пока живые,когда они умрут,я слова плохого не скажу про них.Мрази ведь только среди живых,среди мёртвых лишь хорошие.
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 15:21
Оценка:  +23
ВосставшийИзБана
О покойниках правду или ничего. А я тут про смерть вообще-то написал. Передергивать не надо.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:04
Оценка:  +12
WTF2wtf
Тупой нацист из раши, призывавший "вычислять адреса украинских солдат и вырезать их вместе с их семьями" ...
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